Empresário mobiliza polícia após fazer pix de R$ 1 milhão para pessoa errada em MS

Um empresário mobilizou as autoridades ao fazer um pix de R$ 1 milhão errado em Dourados.

Conforme o registro policial, ao perceber que havia errado, ele procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) contando a situação. A partir disso, a equipe de atendimento da unidade iniciou as diligências necessárias, contando com apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil em Dourados.

Durante a investigação, possível identificar o beneficiário do depósito e, com articulação junto à Delegacia de Corumbá, o mesmo compareceu voluntariamente à unidade policial daquela cidade, acompanhado de familiar, para prestar esclarecimentos e confirmar que se tratava de um erro operacional.

Com auxílio dos policiais locais, foi possível assegurar a legitimidade do procedimento, afastando qualquer suspeita de fraude ou tentativa de golpe do “falso estorno”, prática recorrente em transferências bancárias de grande valor.

Na manhã seguinte, o beneficiário compareceu à Caixa Econômica Federal de Corumbá, onde foi formalizado o estorno e realizada a restituição integral do valor ao comunicante.

