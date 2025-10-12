Menu
Polícia

Era pro churras? Homem é preso ao trocar preços de carne para pagar mais barato na Capital

Ele tentou fraudar 24 quilos de capa de contrafilé e pagar somente R$ 112,72, mas valor original era de R$ 674,90

12 outubro 2025 - 11h15Luiz Vinicius

Homem, de 48 anos, foi preso em flagrante na noite deste sábado, dia 11 de outubro, ao tentar furtar e fraudar uma peça de carne de um atacadista para pagar mais barato no produto. O caso aconteceu no estabelecimento na Vila Olinda, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que o homem passou no caixa eletrônico uma capa de contrafilé que pesava 24,1kg e pagando apenas R$ 112,72.

O fato chamou atenção dos funcionários, já que a etiqueta marcada apontava para uma peça de apenas 4,040kg. Outro ponto que informado é que o quilo da carne custava R$ 27,90.

Assim, o valor final do produto na verdade seria de R$ 674,90, tendo uma diferença de R$ 562,18, prejuízo que foi evitado com o flagrante.

Ainda conforme o registro policial, o chefe de segurança do atacadista explicou a Polícia Militar que o suspeito estava sendo monitorado há uma semana e que já constava no sistema do estabelecimento, um relatório indicando que o homem cometeu outras fraudes em outros produtos.

Assim, o suspeito foi encaminhado para a delegacia pelos militares e autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado.

