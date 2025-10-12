Era pro churras? Homem é preso ao trocar preços de carne para pagar mais barato na Capital

Homem, de 48 anos, foi preso em flagrante na noite deste sábado, dia 11 de outubro, ao tentar furtar e fraudar uma peça de carne de um atacadista para pagar mais barato no produto. O caso aconteceu no estabelecimento na Vila Olinda, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que o homem passou no caixa eletrônico uma capa de contrafilé que pesava 24,1kg e pagando apenas R$ 112,72.

O fato chamou atenção dos funcionários, já que a etiqueta marcada apontava para uma peça de apenas 4,040kg. Outro ponto que informado é que o quilo da carne custava R$ 27,90.

Assim, o valor final do produto na verdade seria de R$ 674,90, tendo uma diferença de R$ 562,18, prejuízo que foi evitado com o flagrante.

Ainda conforme o registro policial, o chefe de segurança do atacadista explicou a Polícia Militar que o suspeito estava sendo monitorado há uma semana e que já constava no sistema do estabelecimento, um relatório indicando que o homem cometeu outras fraudes em outros produtos.

Assim, o suspeito foi encaminhado para a delegacia pelos militares e autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também