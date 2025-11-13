Exploradas sexualmente, adolescentes eram recrutadas por aplicativos em Bataguassu

Rede de exploração de sexual de adolescentes foi desmantelada na manhã desta quinta-feira, dia 13, com uma operação da Polícia Civil em Bataguassu. Um empresário foi alvo de mandado de prisão temporária e um adolescente foi alvo de busca e apreensão, atuando como intermediário.

As vítimas, com idades entre 14 e 16 anos, eram captadas por meio de um aplicativo de mensagens e para convencer as garotas, os aliciadores prometiam dinheiro fácil e até presentes, como celulares novos.

Durante a investigação, conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher, os policiais encontraram uma "agenda de programas", termo utilizado pelo grupo para se referir aos encontros sexuais marcados com as adolescentes.

Conforme a Polícia Civil, a rede de captadores operava com extrema frieza, tratando a exploração sexual como algum comum.

De acordo com os depoimentos colhidos, o aliciamento seguia um padrão: as adolescentes eram abordadas com ofertas de ganhos financeiros fáceis e presentes. A promessa de um celular novo, instrumento essencial para a comunicação, era uma das iscas mais comuns.

As investigações agora miram os clientes dessa rede, os indivíduos que financiaram e consumiram esses crimes hediondos. Mais de cinco adolescentes foram identificadas como vítimas até o momento, mas o número pode aumentar conforme os trabalhos progridem.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também