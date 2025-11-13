Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Polícia

Exploradas sexualmente, adolescentes eram recrutadas por aplicativos em Bataguassu

Aliciadores diziam recompensar vítimas com dinheiro e presentes, como celulares novos

13 novembro 2025 - 11h40Luiz Vinicius
Polícia Civil fez uma ação na cidade para desmantelar grupoPolícia Civil fez uma ação na cidade para desmantelar grupo   (Divulgação/PCMS)

Rede de exploração de sexual de adolescentes foi desmantelada na manhã desta quinta-feira, dia 13, com uma operação da Polícia Civil em Bataguassu. Um empresário foi alvo de mandado de prisão temporária e um adolescente foi alvo de busca e apreensão, atuando como intermediário.

As vítimas, com idades entre 14 e 16 anos, eram captadas por meio de um aplicativo de mensagens e para convencer as garotas, os aliciadores prometiam dinheiro fácil e até presentes, como celulares novos.

Durante a investigação, conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher, os policiais encontraram uma "agenda de programas", termo utilizado pelo grupo para se referir aos encontros sexuais marcados com as adolescentes.

Conforme a Polícia Civil, a rede de captadores operava com extrema frieza, tratando a exploração sexual como algum comum. 

De acordo com os depoimentos colhidos, o aliciamento seguia um padrão: as adolescentes eram abordadas com ofertas de ganhos financeiros fáceis e presentes. A promessa de um celular novo, instrumento essencial para a comunicação, era uma das iscas mais comuns.

As investigações agora miram os clientes dessa rede, os indivíduos que financiaram e consumiram esses crimes hediondos. Mais de cinco adolescentes foram identificadas como vítimas até o momento, mas o número pode aumentar conforme os trabalhos progridem.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação acontece em Corumbá e Campo Grande
Polícia
PF volta à carga contra tráfico e prende dois em ação em Corumbá e Campo Grande
Drogas foram apreendidas pela PRF
Polícia
VÍDEO: Carga com quase 3 toneladas de drogas é apreendida em Rio Brilhante
Casas -
Polícia
Golpista que prometia 'atalho' para casas da Emha é pego por vítimas em mercado da Capital
Viatura Polícia Militar
Justiça
Justiça manda demitir policial que contrabandeava celulares em MS
Vítima foi atingida a facadas
Polícia
Suspeito matou homem a facadas em Miranda após ter droga furtada
Carga de tilápia apreendida
Polícia
VÍDEO: Fiscalização apreende 5 toneladas de tilápia irregular em Campo Grande
Já desconfiado, marido flagra traição da esposa e leva coronhadas do 'Ricardão' na Capital
Polícia
Já desconfiado, marido flagra traição da esposa e leva coronhadas do 'Ricardão' na Capital
Sede do Garras, em Campo Grande
Polícia
Condenado por estupro em Roraima é preso no Aero Rancho
Caso foi registrado na Dam de Três Lagoas
Polícia
Homem joga álcool na esposa e ameaça queimá-la viva em Três Lagoas
Corpo foi enterrado em cova rasa
Polícia
Desentendimento fez acusado matar e enterrar homem em cova rasa em Ponta Porã

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande