Explosivo é encontrado em Brasília e mobiliza polícia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou, no início da tarde desta quinta-feira (11), um artefato explosivo localizado em via pública, na Quadra 8 do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA).

A corporação deu início à Operação Petardo por volta das 13h49. Conforme informado, o trabalhador de uma empresa de armazenamento encontrou o objeto, semelhante a um morteiro, entre os pertences de um cliente e acionou a polícia.

Imediatamente, o supervisor do Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB) se encaminhou ao endereço e coordenou a operação.

No local, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) verificou o objeto para determinar se ele representava risco explosivo. Por medida de segurança, a região foi isolada.

Após a inspeção, policiais constataram que o artefato se encontra inativo. Um revólver calibre 38 também foi encontrado no local. A corporação não informou se o responsável pelo material foi detido.

