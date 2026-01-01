Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital

Saiba Mais Polícia Homem é ferido a tiros em tentativa de homicídio no São Jorge da Lagoa

Geovani Oliveira Pimentel, de 42 anos, ferido a tiros durante a manhã desta quinta-feira, dia 1º, não resistiu aos ferimentos e morreu nas dependências da Santa Casa.

Ele foi atingido por disparos no cruzamento das ruas Fátima do Sul e Rio Brilhante, no bairro São Jorge da Lagoa. O suspeito foi preso em flagrante poucos minutos após o episódio.

Segundo consta na complementação do boletim de ocorrência, Geovani faleceu em virtude de lesão traumática cerebral e choque hemorrágico, provocado pelo ferimento.

Ainda conforme o registro, o suspeito morava próximo ao local e ao ser confrontado sobre o caso, confessou que atirou contra a vítima devido a uma discussão durante a madrugada. Ele recebeu voz de prisão.

O caso foi registrado na delegacia como homicídio simples e posse irregular de arma de fogo.

