Polícia

Foragido por receptação de animais é preso no Universitário

Ele foi capturado na manhã desta quinta-feira

28 agosto 2025 - 19h11

Homem, de 36 anos, que estava evadido do sistema prisional foi capturado pela Polinter/MS (Delegacia Especializada de Polinter e Capturas), nesta quinta-feira (28), no Bairro Universitário, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, o homem cumpria pena por desobediência, receptação de animais, furto, porte irregular de arma de fodo de uso permitido e tráfico de drogas. No entanto, estava foragido.

O indivíduo foi capturado no bairro Universitário, foi conduzido à sede da Polinter e, após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, foi encaminhado à carceragem da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde permanece à disposição da Justiça.

