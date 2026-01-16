Funcionária de atacadista é presa por ajudar mulher a furtar R$ 500 em compras na Capital

Funcionária de um atacadista, e uma mulher, de 34 e 35 anos, respectivamente, foram presas em flagrante na noite desta quinta-feira, após elas serem pegas furtando mais de R$ 500 em compras e não realizando o pagamento integral dos produtos, no estabelecimento na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande.

A descoberta aconteceu pela equipe de prevenção do estabelecimento, que notou que as compras não foram computadas corretamente.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a cliente saiu do estabelecimento e foi abordada, notando que haviam diversos produtos que não foram computados na nota fiscal. Enquanto o carrinho estava cheio, somente dois cupons foram registrados nos valores de R$ 83,29 e R$ 24,08.

Com a mulher, inclusive, estava o cupom que mostrava o valor total da compra, sendo de R$ 507,46, mas que não foi pago.

A Polícia Milita foi acionada e encaminhou as duas mulheres em flagrante para a delegacia, onde foram autuadas por furto qualificado.

