GCM resgata mulher de cárcere privado e prende suspeito em Campo Grande

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi resgatada pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) após ser encontrada presa dentro da própria casa. O companheiro teria trancado a vítima no local, localizado no Bairro Amambai, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã de hoje (28).

Conforme as informações policiais, divulgadas pela guarda, a equipe da Patrulha Maria da Penha efetuou contato com a vítima durante à fiscalização de medida protetiva. Ao conseguir atender o telefone, ela relatou ter medo de ligações e mensagens porque estava sendo monitorada pelo companheiro.

Além disso, ela afirmou estar sendo mantida em cárcere privado pelo homem. Diante da situação, uma viatura foi encaminhada para o endereço, porém, em um novo contato com a mulher ela disse estar trabalhando, o que levantou suspeita sobre a afirmação.

Os guardas então conversaram com vizinhos, que detalharam não verem a vítima há mais de uma semana. O apoio da ROMU foi solicitado, para qualquer tentativa de fuga pelo suspeito.

A mulher conseguiu abrir o portão, permitindo o acesso das equipes que realizaram a prisão do homem em descumprimento de medida protetiva de urgência. Após os procedimentos de identificação, a vítima foi transportada para a Casa da Mulher Brasileira, onde os fatos foram registrados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também