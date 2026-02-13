Homem ameaça matar ex durante briga no Guanandi: 'vou botar fogo na sua casa'

Uma jovem de 18 anos foi xingada, empurrada e ameaçada de morte pelo ex-companheiro na noite de quinta-feira (12), em uma conveniência na Rua Piriá, na região do Bairro Guanandi, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que comprava um refrigerante quando foi abordada pelo homem, que passou a ofendê-la com frases como “você está dando para outro” e “vou botar fogo na sua casa”. Enquanto gritava, ele também a empurrou.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, o suspeito confirmou que havia discutido com a ex-companheira. Segundo a polícia, ele reagiu de forma agressiva ao ser informado de que seria levado à delegacia, sendo necessário o uso de spray de pimenta e algemas para contê-lo.

Durante o atendimento, um parente do suspeito teria desacatado os policiais com xingamentos e ameaças. Ele deixou o local, mas foi seguido pelos militares até uma residência próxima, onde voltou a resistir à abordagem.

Ainda conforme o registro, a vítima relatou que o filho pequeno do casal havia sido retirado da creche sem autorização. A criança foi encontrada sob os cuidados de uma mulher que afirmou tê-la acolhido ao perceber que os familiares estavam alterados. O menor não apresentava ferimentos.

Os envolvidos foram encaminhados à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). A jovem disse que pretende representar criminalmente contra o ex-companheiro e solicitou a manutenção de medidas protetivas. Apesar do abalo emocional, ela não tinha lesões aparentes.

O caso foi registrado como ameaça, resistência, desobediência, desacato e crimes no contexto de violência doméstica. A ocorrência segue em investigação.

