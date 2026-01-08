Menu
Homem comete crime de abigeato e é preso na MS-338, em Santa Rita do Pardo

Quando questionado sobre a origem da carga, ele não soube informar a origem

08 janeiro 2026 - 15h38Luiz Vinicius
Carne do gado foi apreendidaCarne do gado foi apreendida   (Divulgação/PMMS)

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso pela Polícia Militar, na MS-338, em Santa Rita do Pardo, durante a noite desta quarta-feira, dia 7, após roubar um gado e carneá-lo.

O suspeito foi abordado em um trecho da rodovia dirigindo uma caminhonete Toyota Hilux, onde foi verificado a carcaça de um animal. Quando questionado sobre a origem da carga, ele não soube informar a origem.

Segundo o site O Pantaneiro, a equipe entrou em contato com o proprietário da fazenda, que informou não ter autorizado o abate do animal. Durante a abordagem, também foi constatada a posse irregular de uma arma de fogo.

Com isso, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de abigeato e posse irregular de arma de fogo.

Ele foi encaminhado juntamente com o veículo, a carcaça do animal e a arma apreendida à Delegacia de Polícia Civil do município de Santa Rita do Pardo

