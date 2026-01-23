Menu
Homem é agredido pelo filho durante briga em Campo Grande

O rapaz teria chegado em casa embriagado e casuado a confusão com familiares

23 janeiro 2026 - 16h10Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Foto: Vinicius Santos)

Um homem de 45 anos ficou ferido após ser agredido pelo próprio filho durante um desentendimento familiar na noite de quinta-feira (22), em uma residência no bairro Vila Rosa, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência na Rua Luis Brailler. No local, os policiais encontraram a vítima na calçada do imóvel, com sangramento acima do olho e um hematoma visível.

À polícia, o homem relatou que o filho, de 20 anos, faz tratamento psiquiátrico e é acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Ainda conforme o relato, o jovem teria saído de casa durante a tarde, ingerido bebida alcoólica e retornado em estado alterado, passando a ofender familiares e a descartar os medicamentos que utiliza.

A discussão evoluiu e, de acordo com a vítima, o filho pegou uma faca e tentou atacá-lo. Os dois entraram em luta corporal, e o ferimento acima do olho teria sido causado pelo cabo da arma branca. A versão foi confirmada por familiares que presenciaram a situação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino. O autor das agressões foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde precisou ser algemado por ainda apresentar comportamento alterado.

A polícia informou ainda que o jovem utiliza tornozeleira eletrônica, em razão de uma medida judicial relacionada a outro caso de violência doméstica.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e lesões corporais recíprocas no contexto de violência doméstica.

