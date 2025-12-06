Menu
Polícia

Homem é assassinado minutos após ser cumprimentado por atirador em Aparecida do Taboado

Suspeito aproveitou que Vagner Lima Félix se distanciou do irmão

06 dezembro 2025 - 16h31Luiz Vinicius
Polícia realizou a perícia e fez levantamentos no local | Imagem ilustrativaPolícia realizou a perícia e fez levantamentos no local | Imagem ilustrativa   (Foto: Reprodução/Ponta Porã News)
Vagner Lima Felix, de 33 anos, foi assassinado a tiros durante a noite desta sexta-feira, dia 5, enquanto estava em um bar no Jardim Priscila, em Aparecida do Taboado.

Ele teria sido cumprimentado pelo suspeito, de 31 anos, que poucos minutos depois, teria aproveitado que a vítima saiu de perto do irmão e efetuou os disparos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Vagner foi atingido no pescoço e no tórax, e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local, mesmo com o acionamento do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme o registro, o irmão da vítima notou o momento em que o suspeito colocou a arma na cintura de "maneira calma" e saiu em direção à rua Katsuzo Yura.

O local foi isolado pela Polícia Militar para o trabalho de praxe da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

