Homem é encotnrado morto perto de balneário em Três Lagoas

Um homem de aproximadamente 60 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (27) em um rancho localizado na região do Balneário Municipal de Três Lagoas. As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

De acordo com informações apuradas pelo site Hojemais, a suspeita inicial é de que a vítima tenha passado mal dentro da residência, sofrido uma queda e batido a cabeça, o que pode ter provocado o óbito.

A funerária de plantão foi acionada e realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). No local, o corpo passará por exames necroscópicos que devem esclarecer a causa da morte.

Equipes da Polícia e da Perícia Técnica estiveram no rancho para realizar os levantamentos de praxe. O boletim de ocorrência deve ser registrado, inicialmente, como morte a esclarecer.

Ainda segundo o Hojemais, o homem não seria natural de Três Lagoas. A identidade da vítima não foi divulgada. O caso segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também