Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Homem é encotnrado morto perto de balneário em Três Lagoas

As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas pelas autoridades

27 janeiro 2026 - 18h41Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac de Três LagoasCaso foi registrado na Depac de Três Lagoas   (Rádio Caçula)

Um homem de aproximadamente 60 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (27) em um rancho localizado na região do Balneário Municipal de Três Lagoas. As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

De acordo com informações apuradas pelo site Hojemais, a suspeita inicial é de que a vítima tenha passado mal dentro da residência, sofrido uma queda e batido a cabeça, o que pode ter provocado o óbito.

A funerária de plantão foi acionada e realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). No local, o corpo passará por exames necroscópicos que devem esclarecer a causa da morte.

Equipes da Polícia e da Perícia Técnica estiveram no rancho para realizar os levantamentos de praxe. O boletim de ocorrência deve ser registrado, inicialmente, como morte a esclarecer.

Ainda segundo o Hojemais, o homem não seria natural de Três Lagoas. A identidade da vítima não foi divulgada. O caso segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia Civil deve investigar o caso -
Polícia
Homem é preso e adolescente apreendido após ataque a tiros contra residência em Dourados
Armamento apreendido com o grupo
Polícia
Grupo que confrontou PM em Dourados planejava executar 'série de crimes'
Criança de 3 morre afogada em Japorã
Polícia
Criança de 3 morre afogada em Japorã
Depac Dourados
Polícia
Homem tenta invadir casa e alega ter marcado 'programa' com proprietária em Dourados
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Idoso morre ao enfartar na varanda de casa em fazenda de Campo Grande
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Atletas adolescentes de Jardim são encontrados bebendo em alojamento irregular na Capital
Um dos criminosos morreu no local do confronto
Polícia
Mortos em confronto com a PM eram detentos do semiaberto em Dourados
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Mulher morre ao ser atingida por maquinário agricola em Fátima do Sul
Foragido por homicídio em São Paulo é capturado no Jardim Noroeste
Polícia
Foragido por homicídio em São Paulo é capturado no Jardim Noroeste
Joel Oliveira dos Santos é procurado
Polícia
Acusado de agredir e tentar matar companheira a tiros é procurado em Bataguassu

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Usando calcinha e sutiã, morador de condomínio é preso por importunação sexual no Parati
Rosana foi brutalmente assassinada
Polícia
Antes de ser preso, feminicida de Rosana disse que 'tomaria chá de camomila' em Corumbá