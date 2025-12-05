Menu
Homem é esfaqueado no pescoço durante festa no Nova Lima

Ele teria sido acusado de furtar um celular durante a festividade

05 dezembro 2025 - 14h24Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)
Homem de 28 anos foi esfaqueado durante uma briga ocorrida na noite desta quinta-feira (4), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O caso aconteceu em uma residência localizada na Rua Alberto da Veiga.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de agressão. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima deitada em uma cama, com múltiplas lesões, como uma perfuração no lado direito do pescoço, um hematoma evidente no olho esquerdo e grande quantidade de sangue espalhada pelo ambiente.

Pouco depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar chegou ao endereço e prestou os primeiros socorros, encaminhando o homem para Santa Casa.

No local, testemunhas contaram que o agressor seria um conhecido da família. Segundo o depoimento, momentos antes do crime todos estavam consumindo bebida alcoólica na residência do suspeito, quando um aparelho celular desapareceu.

A vítima teria sido a única pessoa “de fora” presente no local naquele período, o que levou o autor a acreditar que ela havia cometido o furto.

Durante conversa com o suspeito, ele confirmou que um canivete encontrado na cena lhe pertencia, mas negou ser o autor da perfuração no pescoço da vítima. O homem admitiu apenas que foi até a casa do homem, o agredindo com socos.

Diante da situação, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa, violação de domicílio e furto.

