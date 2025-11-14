Menu
Menu Busca sexta, 14 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

Homem é esfaqueado pelo enteado em Dourados

O suspeito estava tendo uma crise de abstinência de drogas e se irritou ao ser impedido de sair de casa

14 novembro 2025 - 18h41Brenda Assis
O caso aconteceu na manhã de hojeO caso aconteceu na manhã de hoje   (Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte)

Homem de 37 anos precisou ser socorrido depois de ser esfaqueado pelo enteado durante uma crise provocada por abstinência de drogas. O caso aconteceu na manhã de hoje (14). 

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, as equipes da Guarda Municipal de Dourados foram acionadas para atender a ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os agentes encontraram o suspeito, de 32 anos, trancado no quintal e em estado de completa desorientação, agressividade e alucinação. Ele gritava, ameaçava a equipe e se recusava a abrir o portão.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na negociação. Após nova tentativa de diálogo, o homem abriu o portão e se entregou. Entretanto, ao ser conduzido ao veículo da Guarda Municipal, voltou a ficar agressivo e investiu contra os agentes, sendo atingido por um disparo de arma de choque.

A vítima relatou ao atendimento inicial da UPA que o enteado é usuário de drogas e em forte abstinência, teria ficado agressivo ao ser impedido de sair de casa naquele estado. Durante a discussão, o suspeito teria pegado uma faca e desferido um golpe no tórax do padrasto. O homem ferido e sua esposa fugiram da residência e buscaram atendimento na unidade de saúde.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Drogas foram apreendidas
Polícia
Operação apreende droga oculta em caixa de som com ajuda de cão farejador na capital
Caminhoneiro é preso transportando maconha escondida em tambores
Polícia
Caminhoneiro é preso transportando maconha escondida em tambores
Àrea da sala lilás inaugurada em Pedro Gomes
Polícia
VÍDEO: Pedro Gomes ganha sala lilás no combate a violência contra a mulher
Depac Dourados
Polícia
Idosa de 72 anos perde quase R$ 17 mil ao cair em golpe
Conveniência que funcionava como fábrica clandestina de bebidas é alvo de operação em Ponta Porã
Polícia
Conveniência que funcionava como fábrica clandestina de bebidas é alvo de operação em Ponta Porã
Adolescente foi atendido pelo Samu
Polícia
Discussão termina em briga e aluno fere colega a tesouradas em Três Lagoas
Depac Dourados
Polícia
Homem morre dias após cair durante crise convulsiva em Ponta Porã
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Polícia
Jovem é vítima de importunação sexual em padaria de Três Lagoas: 'tchau gostosa'
Imagem ilustrativa
Polícia
Idosa morre quase três meses após cair de escada em residência em Camapuã
Um dos cachorros que sofriam maus-tratos foi resgatado pela polícia
Polícia
Filhotes morrem e tutora é presa por maus-tratos a sete cachorros em Campo Grande

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Saúde
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital