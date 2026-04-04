Homem é espancado por grupo de pessoas após marcar encontro com mulher no Lageado

Um homem de 29 anos foi brutalmente agredido após cair em uma emboscada na madrugada deste sábado (4), no bairro Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio a uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atendia uma vítima de agressão em estado grave nas proximidades do aterro sanitário.

No local, os policiais encontraram a vítima consciente, mas bastante ferido. Ele relatou que marcou um encontro com uma mulher por meio de uma rede social. Ao chegar ao endereço combinado, descrito como uma casa de madeira nas imediações do final do bairro Lageado, foi surpreendido por três homens.

Segundo a vítima, os suspeitos passaram a agredi-lo com extrema violência, utilizando socos, chutes e até objetos contundentes, como pedaços de madeira. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir do local atravessando uma área de mata e caminhou até o aterro sanitário, onde pediu ajuda.

Durante o atendimento, foram constatadas diversas lesões, incluindo inchaço na região do crânio, hematomas pelo corpo e suspeita de fratura no nariz. Devido à gravidade, ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde permanece internado.

A vítima informou não ter condições de descrever os autores nem indicar com precisão o local da emboscada, em razão do estado de choque e das características da área.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

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