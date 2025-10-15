Menu
Polícia

Homem é indiciado por causar morte de motociclista em acidente no Nova Lima

A investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil conseguiu elementos para identificar o suspeito. A vítima, Valdomiro Pereira Filho, morreu aos 47 anos

15 outubro 2025 - 10h23Vinícius Santos
Valdomiro Pereira Filho, de 47 anos; a investigação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil - Valdomiro Pereira Filho, de 47 anos; a investigação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil -   (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, indiciou W. A. Â., de 32 anos, por homicídio culposo de Valdomiro Pereira Filho, de 47 anos, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 10 de julho deste ano, no cruzamento das ruas Nefe Pael e John Kennedy, no bairro Nova Lima.

Segundo o apurado, Valdomiro retornava do trabalho em sua motocicleta Yamaha Factor quando foi atingido por um carro dirigido por W. A. Â., que fugiu do local sem prestar socorro. O condutor não compareceu à delegacia para registrar a ocorrência ou apresentar sua versão dos fatos.

Valdomiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu três dias depois, em 13 de julho. As investigações da 2ª Delegacia de Polícia esclareceram a dinâmica do acidente e identificaram W. A. Â. como principal suspeito. A Polícia Civil apurou que, embora fosse do bairro Nova Lima, ele teria se mudado para evitar responsabilidade penal ou civil.

Com base nas provas reunidas, W. A. Â. foi oficialmente indiciado e agora deve ser localizado para ser intimado. Após a intimação, o caso será remetido ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), e ele pode responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

