AGORA: Homem é morto a facadas dentro de carro na Vila Morumbi

Um homem identificado como Alisson da Rocha foi morto a facadas, na tarde desta terça-feira (13), na Avenida Toros Puxian, Vila Morumbi, em Campo Grande. Ele estava dentro de um veículo como passageiro quando o suspeito, que estava na rua, se aproximou e desferiu os golpes.
Segundo informações iniciais, a briga teria começado no Jardim Noroeste e terminou na Vila Morumbi. A vítima recebeu uma facada no pescoço e outra no peito.
Equipes da Polícia Militar, Civil e Científica estão no local investigando o caso. A equipe do JD1 Notícias segue no local para mais informações.Reportar Erro
