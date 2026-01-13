AGORA: Homem é morto a facadas dentro de carro na Vila Morumbi

Taynara Menezes e Luiz Vinicius atualizado em 13/01/2026 às 16h08

Um homem identificado como Alisson da Rocha foi morto a facadas, na tarde desta terça-feira (13), na Avenida Toros Puxian, Vila Morumbi, em Campo Grande. Ele estava dentro de um veículo como passageiro quando o suspeito, que estava na rua, se aproximou e desferiu os golpes.

Segundo informações iniciais, a briga teria começado no Jardim Noroeste e terminou na Vila Morumbi. A vítima recebeu uma facada no pescoço e outra no peito.

Equipes da Polícia Militar, Civil e Científica estão no local investigando o caso. A equipe do JD1 Notícias segue no local para mais informações.

