Homem é preso com pistola e quase 180 munições em Campo Grande

Militares da Força Tática do 9º BPM prenderam, em Campo Grande, um homem de 38 anos por posse de arma de fogo no contexto de violência doméstica. A ocorrência foi registrada na terça-feira (7) e encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo a Polícia Militar, durante a ação foram apreendidos uma pistola Glock G25 calibre .380, 179 munições do mesmo calibre e três carregadores de pistola. O material foi recolhido e encaminhado juntamente com o suspeito para os procedimentos legais.

O caso foi atendido no bairro Morada do Sossego. Detalhes sobre o acionamento da polícia não foram divulgados, visando preservar a vítima. A ocorrência será investigada pelas autoridades competentes.

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