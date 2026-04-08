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Homem é preso com pistola e quase 180 munições em Campo Grande

Ocorrência foi atendida pela Força Tática do 9º BPM e encaminhada para a Delegacia de Atendimento à Mulher

08 abril 2026 - 08h11Vinícius Santos
Objetos apreendidos - Foto: Divulgação / PMMSObjetos apreendidos - Foto: Divulgação / PMMS  

Militares da Força Tática do 9º BPM prenderam, em Campo Grande, um homem de 38 anos por posse de arma de fogo no contexto de violência doméstica. A ocorrência foi registrada na terça-feira (7) e encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo a Polícia Militar, durante a ação foram apreendidos uma pistola Glock G25 calibre .380, 179 munições do mesmo calibre e três carregadores de pistola. O material foi recolhido e encaminhado juntamente com o suspeito para os procedimentos legais.

O caso foi atendido no bairro Morada do Sossego. Detalhes sobre o acionamento da polícia não foram divulgados, visando preservar a vítima. A ocorrência será investigada pelas autoridades competentes.

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