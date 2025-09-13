Menu
Menu Busca sábado, 13 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso com quase meia tonelada de cocaína em oficina mecânica

A droga estava escondida em um caminhão dentro do estabelecimento

13 setembro 2025 - 15h10Taynara Menezes
Todo material foi apreendidoTodo material foi apreendido   (Foto: Defron)

Um homem, de 42 anos, foi preso na noite de sexta-feira (12) em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, após a Polícia Civil apreender 440 quilos de cocaína escondidos em um caminhão dentro de uma oficina mecânica no bairro Anexo II.

Conforme o site Dourados News, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), já monitorava o local devido à suspeita de que a oficina estava sendo usada como ponto de armazenamento e transporte de drogas.

Durante o monitoramento, os policiais flagraram o momento em que o caminhão estava sendo preparado para receber a carga de entorpecente de 440 kg.

Todo o material foi apreendido e o homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. O caso segue sendo investigado pela Defron.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com lâmina de faca cravada no abdômen ao ser esfaqueada na Capital
Morador de rua foi socorrido
Polícia
Morador de rua é atacado com pedras durante tentativa de roubo em Campo Grande
Brincadeira termina com criança espancada em escola de MS
Polícia
Brincadeira termina com criança espancada em escola de MS
Autor de furtos imobilizado por moradores
Polícia
JD1TV: Moradores capturam homem furtando fios e o amarram com corrente
O júri popular aconteceu nesta sexta-feira
Polícia
Capataz que matou gerente de fazenda é condenado a 19 anos de prisão
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Jovem tenta intervir em briga de casal, mas é esfaqueado por mulher na Capital
O registro foi feito entre os dias 8 e 11 de setembro
Geral
Nasa registra buraco em forma de borboleta na superfície do Sol
Polícia recupera veículos adulterados e vendidos como 'bob' pela internet em Campo Grand
Polícia
Polícia recupera veículos adulterados e vendidos como 'bob' pela internet em Campo Grand
Traficantes são presos após causar acidente com carreta em Itaquiraí
Polícia
Traficantes são presos após causar acidente com carreta em Itaquiraí
Casal fica ferido após motorista perder o controle de direção em curva da BR-376
Polícia
Casal fica ferido após motorista perder o controle de direção em curva da BR-376

Mais Lidas

Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Suspeito do crime
Polícia
Polícia divulga cartaz de acusado de matar filho de policial em Campo Grande
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira