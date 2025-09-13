Homem é preso com quase meia tonelada de cocaína em oficina mecânica

Um homem, de 42 anos, foi preso na noite de sexta-feira (12) em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, após a Polícia Civil apreender 440 quilos de cocaína escondidos em um caminhão dentro de uma oficina mecânica no bairro Anexo II.
Conforme o site Dourados News, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), já monitorava o local devido à suspeita de que a oficina estava sendo usada como ponto de armazenamento e transporte de drogas.
Durante o monitoramento, os policiais flagraram o momento em que o caminhão estava sendo preparado para receber a carga de entorpecente de 440 kg.
Todo o material foi apreendido e o homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. O caso segue sendo investigado pela Defron.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Mulher fica com lâmina de faca cravada no abdômen ao ser esfaqueada na Capital
Polícia
Morador de rua é atacado com pedras durante tentativa de roubo em Campo Grande
Polícia
Brincadeira termina com criança espancada em escola de MS
Polícia
JD1TV: Moradores capturam homem furtando fios e o amarram com corrente
Polícia
Capataz que matou gerente de fazenda é condenado a 19 anos de prisão
Polícia
Jovem tenta intervir em briga de casal, mas é esfaqueado por mulher na Capital
Geral
Nasa registra buraco em forma de borboleta na superfície do Sol
Polícia
Polícia recupera veículos adulterados e vendidos como 'bob' pela internet em Campo Grand
Polícia
Traficantes são presos após causar acidente com carreta em Itaquiraí
Polícia