Homem é preso com quase meia tonelada de cocaína em oficina mecânica

Um homem, de 42 anos, foi preso na noite de sexta-feira (12) em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, após a Polícia Civil apreender 440 quilos de cocaína escondidos em um caminhão dentro de uma oficina mecânica no bairro Anexo II.

Conforme o site Dourados News, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), já monitorava o local devido à suspeita de que a oficina estava sendo usada como ponto de armazenamento e transporte de drogas.

Durante o monitoramento, os policiais flagraram o momento em que o caminhão estava sendo preparado para receber a carga de entorpecente de 440 kg.

Todo o material foi apreendido e o homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. O caso segue sendo investigado pela Defron.

