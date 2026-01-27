Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Homem é preso e adolescente apreendido após ataque a tiros contra residência em Dourados

O crime ocorreu na noite de domingo (25) e é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia do município

27 janeiro 2026 - 18h24Brenda Assis
Polícia Civil deve investigar o caso - Polícia Civil deve investigar o caso -   (Foto: Ilustrativa)

Um homem de 22 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido após um ataque a tiros contra uma casa na Vila Cachoeirinha, em Dourados. O crime ocorreu na noite de domingo (25) e é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia do município.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que dormia com a esposa quando, por volta das 23h37, ouviu o barulho de uma vidraça sendo quebrada. Logo depois, dois disparos de arma de fogo foram efetuados contra o imóvel.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos arremessam pedras contra a residência e fazem ameaças antes dos tiros. Em uma das gravações, é possível ouvir a frase “vai tomar de oitão, bigode”. A vítima informou ainda que já havia registrado ocorrência anterior envolvendo situação semelhante.

Após o registro do caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a Polícia Civil iniciou as diligências. Com base na análise das imagens e em levantamentos investigativos, os suspeitos foram identificados e localizados na manhã desta terça-feira (27), na região conhecida como Campina Verde.

Durante a ação, o homem de 22 anos foi preso em flagrante e o adolescente de 17 anos apreendido. O caso foi registrado, em tese, como ameaça e disparo de arma de fogo. Para o maior de idade, também foi imputado, em tese, o crime de corrupção de menor.

O caso segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Depac de Três Lagoas
Polícia
Homem é encotnrado morto perto de balneário em Três Lagoas
Armamento apreendido com o grupo
Polícia
Grupo que confrontou PM em Dourados planejava executar 'série de crimes'
Criança de 3 morre afogada em Japorã
Polícia
Criança de 3 morre afogada em Japorã
Depac Dourados
Polícia
Homem tenta invadir casa e alega ter marcado 'programa' com proprietária em Dourados
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Idoso morre ao enfartar na varanda de casa em fazenda de Campo Grande
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Atletas adolescentes de Jardim são encontrados bebendo em alojamento irregular na Capital
Um dos criminosos morreu no local do confronto
Polícia
Mortos em confronto com a PM eram detentos do semiaberto em Dourados
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Mulher morre ao ser atingida por maquinário agricola em Fátima do Sul
Foragido por homicídio em São Paulo é capturado no Jardim Noroeste
Polícia
Foragido por homicídio em São Paulo é capturado no Jardim Noroeste
Joel Oliveira dos Santos é procurado
Polícia
Acusado de agredir e tentar matar companheira a tiros é procurado em Bataguassu

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Usando calcinha e sutiã, morador de condomínio é preso por importunação sexual no Parati
Rosana foi brutalmente assassinada
Polícia
Antes de ser preso, feminicida de Rosana disse que 'tomaria chá de camomila' em Corumbá