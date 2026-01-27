Homem é preso e adolescente apreendido após ataque a tiros contra residência em Dourados

Um homem de 22 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido após um ataque a tiros contra uma casa na Vila Cachoeirinha, em Dourados. O crime ocorreu na noite de domingo (25) e é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia do município.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que dormia com a esposa quando, por volta das 23h37, ouviu o barulho de uma vidraça sendo quebrada. Logo depois, dois disparos de arma de fogo foram efetuados contra o imóvel.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos arremessam pedras contra a residência e fazem ameaças antes dos tiros. Em uma das gravações, é possível ouvir a frase “vai tomar de oitão, bigode”. A vítima informou ainda que já havia registrado ocorrência anterior envolvendo situação semelhante.

Após o registro do caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a Polícia Civil iniciou as diligências. Com base na análise das imagens e em levantamentos investigativos, os suspeitos foram identificados e localizados na manhã desta terça-feira (27), na região conhecida como Campina Verde.

Durante a ação, o homem de 22 anos foi preso em flagrante e o adolescente de 17 anos apreendido. O caso foi registrado, em tese, como ameaça e disparo de arma de fogo. Para o maior de idade, também foi imputado, em tese, o crime de corrupção de menor.

O caso segue sob investigação.

