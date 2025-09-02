Menu
terça, 02 de setembro de 2025
Polícia

Homem é preso por aliciar e estuprar adolescentes em Campo Grande

O caso foi descoberto após um menino de 11 anos passar a noite fora de casa

02 setembro 2025 - 17h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Homem, de 36 anos, foi preso por estuprar adolescente de 11 anos e aliciar crianças em Campo Grande. A prisão foi realizada na manhã de hoje (2) por policiais civis da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Conforme as informações policiais, o menor desapareceu na tarde de segunda-feira (1º). A mãe contou que ele participou de uma sessão de atletismo na Escola Municipal Senadora Rachid Saldanha Derzi, entre 13h30 e 14h30, e retornou para casa. 

No imóvel, ele chegou e trocou de roupa antes de sair sem dizer para onde iria. A família tentou localizar o jovem entrando em contato com colegas de escola, que informaram que ele havia comentado sobre a intenção de cortar o cabelo na tia. 

Ela então tentou contato com o salão de cabeleireiro frequentado pelo adolescente, localizado na quadra acima da residência, mas não obteve confirmação de que ele teria ido ao local.

Logo após o registro da ocorrência a mãe recebeu uma ligação de um vizinho informando que ele havia chegado em casa em um veículo de aplicativo. Ao conversar com o filho, ele relatou que havia passado a noite no apartamento de um conhecido de seu amigo, desde as 21h do dia anterior, onde consumiram bebidas alcoólicas, energéticos e ouviram música. 

Ainda em seu relato, ele detalhou que em determinado momento, o autor praticou atos libidinosos com ele. Após ouvir o relato do filho, a mãe se dirigiu imediatamente à DEPAC CEPOL para solicitar apoio e relatar o ocorrido. 

O delegado plantonista, juntamente com o investigador, acompanhou a mãe e a vítima até o local indicado pelo adolescente. No apartamento, o investigador e o delegado encontraram o suspeito que foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos. 

Na presença das autoridades, o adolescente confirmou os abusos e relatou que o amigo frequenta o local com outros colegas, e que o suspeito costuma atrair crianças à residência.

A Polícia Civil apreendeu no local equipamentos eletrônicos, como notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância, que serão encaminhados à perícia. A vítima descreve o suspeito como alguém que oferecia comida, videogame, piscina e bebidas alcoólicas para criar um ambiente de confiança, facilitando a prática de abusos.

O homem então foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e o delegado representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

