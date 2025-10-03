Homem é preso por ameaçar a esposa em Corumbá

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na madrugada desta sexta-feira (3) por violência doméstica e ameaça em uma residência localizada na Rua Colombo, região central de Corumbá.

Conforme as informações policiais, as equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas para atender o caso por volta das 3h30.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que um homem de 29 anos, que já estava sob medida protetiva, teria invadido o imóvel e ameaçado sua companheira, de 26 anos.

Durante as buscas no interior da casa, o suspeito foi encontrado escondido em um dos cômodos, portando um facão, o que elevava o risco à integridade física da vítima.

Diante da gravidade da situação, os policiais realizaram a abordagem, contiveram o agressor e apreenderam a arma branca. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

