Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso por ameaçar a esposa em Corumbá

Ele teria invadido a casa dela armado com um facão

03 outubro 2025 - 18h51Brenda Assis

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na madrugada desta sexta-feira (3) por violência doméstica e ameaça em uma residência localizada na Rua Colombo, região central de Corumbá.

Conforme as informações policiais, as equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas para atender o caso por volta das 3h30.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que um homem de 29 anos, que já estava sob medida protetiva, teria invadido o imóvel e ameaçado sua companheira, de 26 anos. 

Durante as buscas no interior da casa, o suspeito foi encontrado escondido em um dos cômodos, portando um facão, o que elevava o risco à integridade física da vítima.

Diante da gravidade da situação, os policiais realizaram a abordagem, contiveram o agressor e apreenderam a arma branca. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito de matar Ana Taniely é preso em Bela Vista
Polícia
Suspeito de matar Ana Taniely é preso em Bela Vista
O acidente aconteceu ontem
Polícia
Criança de 5 anos é atropelada por moto em Naviraí
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Irmã lamenta morte de Gisele, assassinada e carbonizada no Monte Castelo: 'você não merecia isso'
Polícia
Irmã lamenta morte de Gisele, assassinada e carbonizada no Monte Castelo: 'você não merecia isso'
Gisele foi arrastada para dentro de casa antes de ter corpo carbonizado no Monte Castelo
Polícia
Gisele foi arrastada para dentro de casa antes de ter corpo carbonizado no Monte Castelo
Grupo que movimentou quase R$ 300 milhões em contrabando é alvo de operação em MS
Polícia
Grupo que movimentou quase R$ 300 milhões em contrabando é alvo de operação em MS
Reprodução /
Justiça
GCM afastado por agredir suspeito quer reconsideração da Justiça e arma de volta
Policial feminina -
Justiça
STF estabelece regras de altura para concurseiros a cargos de segurança pública
Bebida alcoólica
Polícia
Jovem morre ao tomar bebida alcoólica e gera suspeita de intoxicação por metanol na Capital
Casa foi tomada pelo incêndio
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra dimensão do incêndio que carbonizou casal em Campo Grande

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Polícia
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje
Polícia
Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida
Gisele foi esfaqueada e carbonizada
Polícia
Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital