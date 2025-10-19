Menu
Polícia

Homem é preso por ameaçar esposa e impedi-la de trabalhar em Três Lagoas

Em um dos episódios de violência doméstica, a agressão só não ocorreu porque o filho da vítima interviu

19 outubro 2025 - 17h47Sarah Chaves
Foto: Divulgação/PCMSFoto: Divulgação/PCMS  

Policiais civis prenderam ontem (18), um homem de 44 anos em Três Lagoas, após ele perseguir e ameaçar a esposa, que tentava denunciá-lo na delegacia do bairro Vila Piloto. A mulher relatou que estava sendo impedida pelo companheiro de sair para trabalhar e que já não suportava mais as atitudes dele.

Segundo a polícia, ao sair de casa com sua bicicleta para procurar ajuda, a vítima foi seguida pelo homem, que tentou agredi-la durante o trajeto. A agressão só não aconteceu porque o filho do casal interveio.

Mesmo frustrado na tentativa, o agressor voltou para casa e, antes disso, ainda ameaçou a mulher. Quando a equipe policial chegou ao local, encontrou a bicicleta da vítima completamente danificada e móveis da residência jogados para fora.

Diante da situação, os agentes deram voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à delegacia. 

