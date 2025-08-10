Menu
Menu Busca domingo, 10 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso por invadir casa e ameaçar moradora no bairro Nhanhá

Os vizinhos relataram comportamento agressivo e ameaças constantes do autor

10 agosto 2025 - 17h51Sarah Chaves
O caso foi registrado na Depac CepolO caso foi registrado na Depac Cepol   (Divulgação )

André Luís Marinho Faustino de 45 anos, foi preso neste domingo (10), após invadir a residência de uma mulher, de 55 anos, e ameaçá-la de morte na frente dos vizinhos no bairro Nhanhá.

A vítima relatou que André, usuário de drogas, havia sido permitido temporariamente por seu ex-marido a residir na edícula nos fundos da casa, mas se recusou a sair quando solicitado, passando a intimidá-la constantemente. Temendo por sua segurança, Janice chegou a se afastar do local.

Na manhã deste domingo, ao tentar retornar à sua casa, Janice encontrou André já que a impediu de entrar e a ameaçou. Vizinhos relataram episódios anteriores de agressividade do autor, incluindo invasões, ameaças e até agressões contra crianças da vizinhança.

Após denúncia, a Polícia Militar realizou buscas e encontrou André próximo ao local. Foi dada voz de prisão e foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos policiais. 

O caso foi registrado na Depac Cepol como ameaça e violação de domicílio, e segue sob investigação das autoridades competentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é morto a tiros ao sair para entregar cocaína em Ponta Porã
Polícia
Homem é morto a tiros ao sair para entregar cocaína em Ponta Porã
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança
Foto: Cassilândia Notícias
Polícia
Suspeito é preso em flagrante por feminicídio após atropelar companheira em MS
Homem é morto a facadas dentro de conveniência em Três Lagoas
Polícia
Homem é morto a facadas dentro de conveniência em Três Lagoas
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso após ser esfaqueado por 'Xandinho' em Dourados
Silvia faleceu na noite de ontem
Polícia
Motociclista morre ao bater em caminhão boiadeiro na BR-163, em Coxim
A vítima foi levada para a delegacia
Polícia
Mulher é espancada, tem os cabelos cortados e é mantida em cárcere pelo marido em Dourados
A confusão aconteceu na madrugada de sábado
Polícia
Tiroteio na Times Square deixa três feridos em Nova York
Traficante é atraído para a morte ao ser chamado para vender cocaína em Ponta Porã
Polícia
Traficante é atraído para a morte ao ser chamado para vender cocaína em Ponta Porã
Bebê de 1 ano morre ao se afogar em piscina em Dourados
Polícia
Bebê de 1 ano morre ao se afogar em piscina em Dourados

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12
Cidade
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses
Polícia
Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses