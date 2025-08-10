Homem é preso por invadir casa e ameaçar moradora no bairro Nhanhá

André Luís Marinho Faustino de 45 anos, foi preso neste domingo (10), após invadir a residência de uma mulher, de 55 anos, e ameaçá-la de morte na frente dos vizinhos no bairro Nhanhá.

A vítima relatou que André, usuário de drogas, havia sido permitido temporariamente por seu ex-marido a residir na edícula nos fundos da casa, mas se recusou a sair quando solicitado, passando a intimidá-la constantemente. Temendo por sua segurança, Janice chegou a se afastar do local.

Na manhã deste domingo, ao tentar retornar à sua casa, Janice encontrou André já que a impediu de entrar e a ameaçou. Vizinhos relataram episódios anteriores de agressividade do autor, incluindo invasões, ameaças e até agressões contra crianças da vizinhança.

Após denúncia, a Polícia Militar realizou buscas e encontrou André próximo ao local. Foi dada voz de prisão e foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos policiais.

O caso foi registrado na Depac Cepol como ameaça e violação de domicílio, e segue sob investigação das autoridades competentes.

