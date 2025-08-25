Homem é preso por perseguir, ameaçar e agredir a companheira em Água Clara

Homem, de 27 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (25) em Água Clara por ameaça, injúria e perseguição em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Conforme as informações policiais, a vítima registrou o caso na delegacia da cidade e posteriormente foram iniciadas diligências para localizar o suspeito, já que a mulher disse estar com medo e chegou a dormir em um hotel para se esconder do homem.

Ela explicou ainda que vinha sendo perseguida constantemente e que ele passou a frequentar os mesmos lugares que ela para cuidar sua rotina, como forma de intimidação. Ontem, ele teria xingado a vítima e ameaçado atear fogo em seus pertences.

Diante da situação ele foi encontrado e preso, sendo encaminhado para a unidade policial, onde os fatos estão sendo investigados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também