Polícia

Homem mata amigo a facadas após desentendimento por imóvel no Jardim Noroeste

Eles chegaram a trocar agressões antes do esfaqueamento

18 janeiro 2026 - 15h15Luiz Vinicius     atualizado em 18/01/2026 às 15h20
Leandro, de blusa azul, foi morto a facadasLeandro, de blusa azul, foi morto a facadas   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Leandro Roberto da Silva foi morto com golpes de facas ocasionado pelo amigo Jesse Gomes da Silva, preso em flagrante na madrugada deste domingo, dia 18, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A situação aconteceu após um desentendimento entre a vítima e o agressor, presenciado pela namorada de Leandro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Jesse contou para a polícia que o desentendimento começou após o primo de Leandro ter o desrespeitado por conta de um imóvel que era de propriedade do autor.

Ainda conforme o relato, o agressor foi até a casa de Leandro e da namorada, onde teria partido para cima da vítima. Em determinado momento, a companheira da vítima percebeu a presença de sangue e notou que a vítima tinha sido esfaqueada.

Ao lado da vítima foi localizado apenas o cabo de uma faca. Aproximadamente a 5 metros, no meio da via, foi encontrada uma lâmina de faca. Mais adiante, a cerca de 15 metros da vítima, foi localizada outra faca caída ao solo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito. A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e fizeram os trabalhos de praxe, registrando o caso como homicídio.

