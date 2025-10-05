Homem morre ao ser atingido por pedaço de árvore na cabeça em Maracaju

Homem, ainda não identificado, foi assassinado durante a manhã deste domingo (5), em uma área conhecida como "Poeirinha", na Vila Juquita, na cidade de Maracaju.

Conforme as informações policiais, a suspeita é que ele tenha sido morto com golpes de um tronco de árvore na cabeça. O objeto foi encontrado próximo ao corpo e com muito sangue.

Equipes da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Porém, até o momento não existem detalhes sobre a motivação ou autoria do homicídio. Os fatos estão sendo investigados pelas autoridades locais.

