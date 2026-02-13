Menu
Homem morre dias após sofrer choque e cair de altura de 10 metros em Corumbá

Ele teve contato direto com fios de alta tensão, que provocaram queimaduras de segundo grau

13 fevereiro 2026 - 10h23Luiz Vinicius

Aprígio Lopes Soares Neto, de 49 anos, morreu durante a quinta-feira (12), após não resistir a complicações médicas de um choque elétrico, queimaduras e a queda de altura elevada que sofreu no dia 20 de janeiro, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Ele sofreu queimaduras de segundo grau em antebraço, isquemia de quirodactilos e pododáctilos e antepé. O homem também havia caído de uma altura de 10 metros.

Segundo consta no boletim de ocorrência, tudo aconteceu após ele ter contato direto com fios de alta tensão. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e ser encaminhado para a unidade hospitalar da cidade.

Porém, acabou transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde foi diagnosticado também com hemotórax traumático com necessidade de drenagem torácica, fratura de sacro e diáfise de sínfise púbica.

No dia 12 de fevereiro, ele apresentou uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

