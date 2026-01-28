Homem que estava desaparecido em Laguna Carapã é encontrado morto

A Polícia Civil esclareceu o homicídio de um homem de 37 anos desaparecido desde janeiro na região de Laguna Carapã, no sul de Mato Grosso do Sul. A vítima foi morta a tiros e teve o corpo ocultado em uma área rural, segundo as investigações.

O desaparecimento foi registrado no distrito de Bocajá e, a partir disso, a polícia iniciou buscas e passou a ouvir testemunhas. De acordo com a investigação, o homem foi visto pela última vez no dia 11 de janeiro, na companhia do principal suspeito do crime.

Em depoimento, o suspeito afirmou que teria dado uma carona à vítima até uma fazenda na zona rural. No entanto, com o avanço das apurações e o trabalho conjunto com o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, a Polícia Civil concluiu que ele foi o autor dos disparos.

Segundo a polícia, a vítima foi atraída para uma emboscada e executada com três tiros, sendo dois no rosto e um no peito, em uma área rural de Amambai. Após o crime, o suspeito contou com a ajuda de um comparsa para esconder o corpo em uma área rural de Aral Moreira, onde foi encontrado posteriormente.

A motivação do homicídio, conforme apurado, teria sido o furto de uma caixa de som em um comércio. A dona do estabelecimento é namorada do homem apontado como executor do crime.

Durante as investigações, a polícia apreendeu a arma e o veículo usados no homicídio, que passarão por perícia. O caso é tratado como homicídio qualificado, além de ocultação de cadáver e tentativa de fraude processual.

