Polícia

Homens são presos ao serem flagrados com armas e munições em Dourados

Eles afirmaram não serem donos das armas, relatando que estava apenas guardando para um conhecido

24 janeiro 2026 - 15h53Brenda Assis
O caso foi registrado na manhã de hojeO caso foi registrado na manhã de hoje   (Foto: Divulgação/PM)

Dois homens foram presos em Dourados após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência de possível vias de fato envolvendo o uso de arma de fogo. A ação resultou na apreensão de armas, munições e de um veículo com indícios de adulteração.

Durante buscas no interior do imóvel, a equipe localizou, ao lado do colchão onde os dois estavam, uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e carregador vazio, além de um revólver calibre .357 municiado com sete cartuchos, sendo quatro intactos e três deflagrados.

Dando continuidade à vistoria, os militares apreenderam um carregador alongado com 31 munições calibre 9mm. Em uma sacola, também foram encontradas outras 37 munições do mesmo calibre e oito munições calibre .357.

Questionados sobre a procedência do material, os suspeitos afirmaram apenas que estariam guardando o armamento. Um dos jovens informou ainda que não reside em Dourados e que teria vindo de Campo Grande para passar alguns dias na cidade.

No local, a polícia também apreendeu um veículo Chevrolet Celta. Conforme constatado, a placa traseira estava quase ilegível, enquanto a placa dianteira apresentava sinais de adulteração, com pintura sobre o número 8, transformando-o em zero.

Os dois homens foram encaminhados à delegacia sem apresentar lesões aparentes. O uso de algemas foi necessário devido ao nervosismo demonstrado pelos suspeitos e como medida de segurança para evitar tentativa de fuga. O caso foi registrado e segue para as providências legais cabíveis.

