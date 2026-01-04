Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Identificada vítima de acidente com morte na BR-163 em Nova Alvorada do Sul; 11 feridos

Rodovia ficou interditada por horas; vítimas foram socorridas e encaminhadas também para Campo Grande

04 janeiro 2026 - 22h33Vinícius Santos
Veículos no acidente - Veículos no acidente -   (Foto: WhatsApp / JD1)

A vítima fatal do grave acidente registrado no final da tarde deste domingo (4/jan), na BR-163, entre Nova Alvorada do Sul e Campo Grande, foi identificada como Justina da Silva, de 47 anos, moradora de Nova Alvorada do Sul. A colisão provocou a interdição total da rodovia nos dois sentidos.

O acidente envolveu múltiplos veículos, sendo um Fiat Palio (vermelho), um HB20 (branco), uma Spin (branca) e uma carreta VW/Meteor. Além da morte confirmada, várias pessoas ficaram feridas. 

Segundo apurado pela reportagem, 11 pessoas ficaram feridas no acidente. Deste total, nove vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Nova Alvorada do Sul, enquanto outras duas precisaram ir para Campo Grande.

O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, socorristas da Motiva/Pantanal, concessionária responsável pela BR-163 (antiga CCR), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

Peritos estiveram no local e devem auxiliar a Polícia Civil na apuração das causas do acidente. Até a última atualização, o trânsito foi liberado, mas os cuidados devem ser redobrados devido à grande movimentação na rodovia.

(*) Matéria em atualização.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Imagem ilustrativa
Polícia
Corpo de brasileiro é encontrado na fronteira entre Paraguai e Mato Grosso do Sul
Simulacro apreendido
Polícia
Vendedora de espetinho é flagrada com simulacro no centro de Campo Grande
Brasileiro é morto a tiros em possível acerto de contas na fronteira de MS
Polícia
Brasileiro é morto a tiros em possível acerto de contas na fronteira de MS
Local onde aconteceu o crime
Polícia
Homem é encontrado morto com sinais de facadas em terreno de Sidrolândia
Assalto aconteceu em sorveteria do Tijuca
Polícia
VÍDEO: Após fingir ser cliente, ladrão assalta sorveteria no Tijuca
Peão morre duas semanas após ser atacado por novilha em fazenda de Água Clara
Polícia
Peão morre duas semanas após ser atacado por novilha em fazenda de Água Clara
Autoridades estiveram no local
Polícia
Cadeirante é encontrado morto em residência em Nova Andradina
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
Vítima estava internada no Hospital da Vida
Polícia
Homem que sofreu acidente e fugiu de hospital paraguaio morre em Dourados

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital