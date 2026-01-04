Identificada vítima de acidente com morte na BR-163 em Nova Alvorada do Sul; 11 feridos

A vítima fatal do grave acidente registrado no final da tarde deste domingo (4/jan), na BR-163, entre Nova Alvorada do Sul e Campo Grande, foi identificada como Justina da Silva, de 47 anos, moradora de Nova Alvorada do Sul. A colisão provocou a interdição total da rodovia nos dois sentidos.

O acidente envolveu múltiplos veículos, sendo um Fiat Palio (vermelho), um HB20 (branco), uma Spin (branca) e uma carreta VW/Meteor. Além da morte confirmada, várias pessoas ficaram feridas.

Segundo apurado pela reportagem, 11 pessoas ficaram feridas no acidente. Deste total, nove vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Nova Alvorada do Sul, enquanto outras duas precisaram ir para Campo Grande.

O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, socorristas da Motiva/Pantanal, concessionária responsável pela BR-163 (antiga CCR), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Peritos estiveram no local e devem auxiliar a Polícia Civil na apuração das causas do acidente. Até a última atualização, o trânsito foi liberado, mas os cuidados devem ser redobrados devido à grande movimentação na rodovia.

(*) Matéria em atualização.

