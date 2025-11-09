Idosa fica ferida ao ser atacada por cachorro do vizinho em Nova Andradina

Idosa, que não teve a idade revelada, foi atacada na perna por um cachorro na manhã deste domingo, dia 9, enquanto seguia para uma igreja, no bairro Centro Educacional, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

O animal teria escapado da residência, que, inclusive, fica ao lado do imóvel da vítima. Moradores disseram que o cachorro escapa com frequência.

Segundo o site Jornal da Nova, a vítima foi atacada em uma das pernas, causando um sério ferimento e perda de sangue. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Regional.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, tomou conhecimento que o proprietário do animal não estava na casa no momento do ataque.

A situação foi levada até a Polícia Civil, que vai investigar o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também