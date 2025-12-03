Idoso de 78 anos é encontrado boiando em córrego de Paranaíba

Um idoso de 78 anos morreu após ser encontrado boiando no Córrego Fazendinha, na noite de terça-feira (2), em Paranaíba. O corpo foi localizado por uma equipe de segurança que fazia patrulhamento na região próxima ao Terminal Rodoviário.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, por volta das 23h, os agentes viram um homem caminhando em direção ao canal do córrego enquanto carregava uma bolsa preta. Minutos depois, ele desapareceu. Ao retornarem ao local, os agentes encontraram a bolsa caída na margem.

Durante uma varredura visual, um dos seguranças percebeu o corpo de um homem flutuando de bruços, sendo levado pela correnteza. Ele desceu até o canal, retirou a vítima da água e iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O idoso foi levado em estado gravíssimo para o Pronto-Socorro. No hospital, documentos encontrados em seus pertences permitiram identificá-lo. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado pela equipe médica.

Dentro da bolsa e da carteira da vítima foram encontrados roupas, cobertores, itens de higiene, receitas médicas, documentos pessoais, além de R$ 410 em dinheiro e cartões bancários. Todo o material foi entregue à polícia.

A Médica Legista e a funerária foram acionadas para os procedimentos periciais. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da morte e se o idoso caiu acidentalmente no córrego ou se houve outro fator envolvido.

