Menu
Menu Busca terça, 19 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Idoso de 84 anos morre após acidente grave na zona rural de Deodápolis

O carro que ele estava teria colidido contra um barranco, arremessando o idoso contra o para-brisa

19 agosto 2025 - 19h24Brenda Assis
Vítima estava no carro que bateu num barrancoVítima estava no carro que bateu num barranco   (Foto: Ligado Na Redação)

Cristiano Ramos, de 84 anos, morador do Distrito de Lagoa Bonita, localizado em Deodápolis, morreu durante um acidente de carro ocorrido na tarde desta terça-feira (19), na Décima Linha Poente, zona rural da cidade.

Conforme as informações policiais, a vítima estava em Volkswagen Gol, quando o veículo acabou colidindo contra um barranco após o condutor perder o controle de direção. Por conta disso, o idoso foi arremessado contra o para-brisa.

Além dele, uma mulher também estava no automóvel e foi socorrida até o hospital de Deodápolis.

O caso foi atendido pela Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica da cidade, que fizeram os levantamentos de praxe a respeito do caso.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque
Polícia
JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque
Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica
Polícia
Mulher coloca fogo na própria casa após brigar com o companheiro em Costa Rica
JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá
Polícia
JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá
A vítima foi encontrada sem vida no final da manhã de hoje
Polícia
Idoso é encontrado morto e polícia suspeita de latrocínio em Ponta Porã
JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital
Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica
Polícia
Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Com lesões no pescoço, mulher diz ter sido agredida e dopada pelo marido na Capital
Motociclista morre após atingir ciclista de 14 anos em Coxim
Polícia
Motociclista morre após atingir ciclista de 14 anos em Coxim
Viatura Polícia Militar
Polícia
Sozinho e em depressão, homem é encontrado morto em casa da zona rural da Capital
Ele passou quase um mês internado
Polícia
JD1TV: PM do Choque perde a perna em serviço e é homenageado por colegas ao deixar hospital

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul