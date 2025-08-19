Idoso de 84 anos morre após acidente grave na zona rural de Deodápolis

Cristiano Ramos, de 84 anos, morador do Distrito de Lagoa Bonita, localizado em Deodápolis, morreu durante um acidente de carro ocorrido na tarde desta terça-feira (19), na Décima Linha Poente, zona rural da cidade.
Conforme as informações policiais, a vítima estava em Volkswagen Gol, quando o veículo acabou colidindo contra um barranco após o condutor perder o controle de direção. Por conta disso, o idoso foi arremessado contra o para-brisa.
Além dele, uma mulher também estava no automóvel e foi socorrida até o hospital de Deodápolis.
O caso foi atendido pela Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica da cidade, que fizeram os levantamentos de praxe a respeito do caso.
