Idoso morre ao cair de ônibus em Rio Brilhante

Aparecido de Jesus Alves, de 67 anos, morreu no começo da tarde desta quinta-feira (18), em Rio Brilhante.

Conforme as informações policiais, a vítima estava em cima de um ônibus quando ele se desequilibrou e caiu de uma altura de 3,40 metros batendo a violentamente a cabeça no solo.

O site Rio Brilhante em Tempo Real detalhou que Aparecido estava com a esposa no momento do acidente e chegou a gritar por socorro. Uma ambulância socorreu a vítima até o hospital de Rio Brilhante, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois.

Ele sofreu traumatismo craniano e hemorragia no cérebro. Ainda segundo o site, o homem é bastante conhecido em Rio Brilhante e atuava como empresário no ramo de transporte escolar tendo linhas no assentamento Silvio Rodrigues.

O corpo será encaminhado ao IMOL de Dourados ainda na tarde desta quinta-feira (18) para exames e liberação. Uma equipe da delegacia se deslocou até o local do acidente para levantamentos.

