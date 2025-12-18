Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Polícia

Idoso morre ao cair de ônibus em Rio Brilhante

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

18 dezembro 2025 - 18h52Brenda Assis

Aparecido de Jesus Alves, de 67 anos, morreu no começo da tarde desta quinta-feira (18), em Rio Brilhante.

Conforme as informações policiais, a vítima estava em cima de um ônibus quando ele se desequilibrou e caiu de uma altura de 3,40 metros batendo a violentamente a cabeça no solo. 

O site Rio Brilhante em Tempo Real detalhou que Aparecido estava com a esposa no momento do acidente e chegou a gritar por socorro. Uma ambulância socorreu a vítima até o hospital de Rio Brilhante, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois.

Ele sofreu traumatismo craniano e hemorragia no cérebro. Ainda segundo o site, o homem é bastante conhecido em Rio Brilhante e atuava como empresário no ramo de transporte escolar tendo linhas no assentamento Silvio Rodrigues.

O corpo será encaminhado ao IMOL de Dourados ainda na tarde desta quinta-feira (18) para exames e liberação. Uma equipe da delegacia se deslocou até o local do acidente para levantamentos.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segundo envolvido em confronto com a PM em Chapadão do Sul morre em Campo Grande
Polícia
Segundo envolvido em confronto com a PM em Chapadão do Sul morre em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Idoso dá tapa no rosto de médico durante briga em clínica de Campo Grande
Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acumulou faltas, enquanto ex-chefe da Abin foi condenado por participação na trama golpista
Polícia
Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm mandato cassado por Hugo Motta
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Acidente deixa trânsito caótico na Via Park
Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'
Hospital da Vida
Polícia
Homem morre dias após ser brutalmente agredido em Amambai
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Polícia
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Polícia
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Armas e drogas foram apreendidas.
Polícia
"Madruga" morre em confronto com a PM em Chapadão do Sul
Samu chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito
Polícia
Caminhoneiro morre após sofrer descarga elétrica durante enlonamento em MS

Mais Lidas

Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Foto: PMCG
Cidade
Inscritos da EMHA são convocados para receber energia solar pelo Credihabita