Menu
Menu Busca sábado, 06 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Idoso que caiu do telhado enquanto limpava caixa d'água morre em Dourados

Vítima ficou internada no Hospital da Vida por cerca de 17 dias

06 dezembro 2025 - 14h55Luiz Vinicius     atualizado em 06/12/2025 às 15h02

Pedro Ribeiro, de 66 anos, morreu durante a madrugada deste sábado, dia 6, após não resistir a complicações no estado de saúde decorrente de uma queda que ele sofreu, há 17 dias, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele teria caído do telhado enquanto estava limpando a caixa d'água da residência em que morava, na Vila Industrial.

Segundo o site Dourados News, o filho, de 44 anos, relatou que o fato aconteceu no dia 19 de novembro e desde então o pai estava internado no Hospital da Vida.

Desde a data do ocorrido, ele ficou internado e durante a madrugada, não resistiu ao quadro clínico e teve o óbito declarado às 1h50 da madrugada.

O caso será investigado.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia realizou a perícia e fez levantamentos no local | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é assassinado minutos após ser cumprimentado por atirador em Aparecida do Taboado
Imagem ilustrativa
Polícia
Confusão em bar termina com jovem espancado com pauladas na cabeça na Vila Popular
Vítima chegou a ser socorrida com vida
Polícia
Trabalhador de empresa é morto a facadas em restaurante de Bataguassu
Local onde aconteceu o roubo e esfaqueamento
Polícia
Anastaciano tenta cancelar programa com mulher, mas é esfaqueado e roubado na Capital
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Carro funerário capota ao desviar de animal na MS-396, em Santa Rita do Pardo
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem é preso horas após bater em mulher com barra de ferro em Dourados
Facão
Polícia
Homem é preso por tentar matar desafeto com golpes de facão no Coronel Antonino
Dupla foi presa em flagrante
Polícia
Casal é preso sob suspeita de matar homem a facadas e pauladas em Dourados
Casal de Três Lagoas morre durante acidente em rodovia de Goiás
Polícia
Casal de Três Lagoas morre durante acidente em rodovia de Goiás

Mais Lidas

Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Polícia
Mulher foi assassinada na BR-262 pela prima após descobrir drogas em guarda-roupa
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica