Idoso que caiu do telhado enquanto limpava caixa d'água morre em Dourados

Pedro Ribeiro, de 66 anos, morreu durante a madrugada deste sábado, dia 6, após não resistir a complicações no estado de saúde decorrente de uma queda que ele sofreu, há 17 dias, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele teria caído do telhado enquanto estava limpando a caixa d'água da residência em que morava, na Vila Industrial.

Segundo o site Dourados News, o filho, de 44 anos, relatou que o fato aconteceu no dia 19 de novembro e desde então o pai estava internado no Hospital da Vida.

Desde a data do ocorrido, ele ficou internado e durante a madrugada, não resistiu ao quadro clínico e teve o óbito declarado às 1h50 da madrugada.

O caso será investigado.

