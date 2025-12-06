Idoso que caiu do telhado enquanto limpava caixa d'água morre em Dourados

Pedro Ribeiro, de 66 anos, morreu durante a madrugada deste sábado, dia 6, após não resistir a complicações no estado de saúde decorrente de uma queda que ele sofreu, há 17 dias, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.
Ele teria caído do telhado enquanto estava limpando a caixa d'água da residência em que morava, na Vila Industrial.
Segundo o site Dourados News, o filho, de 44 anos, relatou que o fato aconteceu no dia 19 de novembro e desde então o pai estava internado no Hospital da Vida.
Desde a data do ocorrido, ele ficou internado e durante a madrugada, não resistiu ao quadro clínico e teve o óbito declarado às 1h50 da madrugada.
O caso será investigado.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Homem é assassinado minutos após ser cumprimentado por atirador em Aparecida do Taboado
Polícia
Confusão em bar termina com jovem espancado com pauladas na cabeça na Vila Popular
Polícia
Trabalhador de empresa é morto a facadas em restaurante de Bataguassu
Polícia
Anastaciano tenta cancelar programa com mulher, mas é esfaqueado e roubado na Capital
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Polícia
Carro funerário capota ao desviar de animal na MS-396, em Santa Rita do Pardo
Polícia
Homem é preso horas após bater em mulher com barra de ferro em Dourados
Polícia
Homem é preso por tentar matar desafeto com golpes de facão no Coronel Antonino
Polícia
Casal é preso sob suspeita de matar homem a facadas e pauladas em Dourados
Polícia