Polícia

Irmãos trocam facadas e pauladas durante briga no Nova Lima

Os dois foram levados para delegacia após a confusão

14 dezembro 2025 - 12h11Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Uma briga de irmãos terminou com os dois feridos e na delegacia durante a madrugada deste domingo (14) na Rua Jaime Cerveira, localizada no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de vias de fatos entre irmãos. Ao chegar, encontraram um dos envolvidos bastante alterado. O homem então relatou que o irmão é usuário de drogas e chegou em casa gritando.

Ao informar que estava dormindo, o homem passou a se alterar ainda mais, pegando uma faca e desferindo um golpe contra o familiar, que ficou com um corte no polegar.

Enquanto isso, para revidar as agressões, pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça do irmão, que saiu correndo e gritando no meio da rua, onde acabou sendo encontrado pelos militares, ainda muito alterado.

Diante da situação, os dois foram detidos e encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa.

