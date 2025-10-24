Menu
Polícia

JD1TV: A paisana, militar reage a assalto e mata bandido a tiros

O segundo indivíduo, também armado, tentou fugir a pé mas foi contido por populares em São Paulo

24 outubro 2025 - 10h23

Durante uma tentativa de assalto, um policial militar a paisana baleou e matou um dos bandidos na tarde de quinta-feira (23) na Avenida Paula Ferreira, na Freguesia do Ó, zona Norte de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois suspeitos chegaram em duas motocicletas e anunciaram o roubo. Eles teriam ainda proferido ameaças:  "vai morrer, vai morrer!".

A vítima, de 32 anos, ficou parada enquanto os bandidos levavam os pertences do baú de sua moto. 
O agente estava dentro de um comércio de celulares, propriedade de sua esposa, quando presenciou o momento em que o entregador foi abordado por dois homens armados.

O policial disparou oito vezes contra os assaltantes. Um dos suspeitos foi alvejado e morreu ainda no local.
O segundo indivíduo, também armado, tentou fugir a pé mas foi contido por populares em uma rua próxima. Durante a fuga, ele ainda teria apontado uma arma contra o militar, mas o disparo falhou.

Uma equipe policial foi acionada e o suspeito foi preso. A ocorrência foi registrada no 33º Distrito Policial (Pirituba), que acionou o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar assessoramento nas investigações.
 

