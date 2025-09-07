JD1TV: Adolescente é executado com cinco tiros na Nhanhá

Enzo Kharlos Leandro Ribeiro, de 15 anos, morreu ao ser baleado cinco vezes durante uma execução ocorrida na noite de sábado (6), na Rua Floriano Paulo Corrêa, localizada no Bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande. O irmão da vítima fatal, de 14 anos, ficou ferido ao ser alvejado duas vezes nas nádegas.

Conforme o registro policial, os dois estavam sentados na frente de uma casa junto com outras pessoas, inclusive crianças, quando dois homens passaram em uma motocicleta efetuando vários disparos.

Após serem alvejados, os dois foram socorridos e levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Porém, a morte de Enzo acabou sendo confirmada pela equipe médica, enquanto o outro menor precisou ser transferido para a Santa Casa e não corre risco de morte.

A Perícia Técnica chegou a ser acionada junto com a Polícia Civil, porém o trabalho no local foi prejudicado, já que o proprietário do imóvel lavou a calçada e mexeu na cena do crime.

Uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) foram até o local, encontrando um estojo de munição calibre .40 e dois fragmentos de projéteis utilizados no crime.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento que os criminosos passaram atirando. Além disso, é possível ouvir o barulho dos gritos de desespero de quem acompanhava os rapazes.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

