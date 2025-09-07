Menu
Menu Busca domingo, 07 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Adolescente é executado com cinco tiros na Nhanhá

Ele estava junto com algumas pessoas quando foi alvo dos disparos; o irmão da vítima também foi atingido

07 setembro 2025 - 10h11Brenda Assis

Enzo Kharlos Leandro Ribeiro, de 15 anos, morreu ao ser baleado cinco vezes durante uma execução ocorrida na noite de sábado (6), na Rua Floriano Paulo Corrêa, localizada no Bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande. O irmão da vítima fatal, de 14 anos, ficou ferido ao ser alvejado duas vezes nas nádegas.

Conforme o registro policial, os dois estavam sentados na frente de uma casa junto com outras pessoas, inclusive crianças, quando dois homens passaram em uma motocicleta efetuando vários disparos.

Após serem alvejados, os dois foram socorridos e levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Porém, a morte de Enzo acabou sendo confirmada pela equipe médica, enquanto o outro menor precisou ser transferido para a Santa Casa e não corre risco de morte.

A Perícia Técnica chegou a ser acionada junto com a Polícia Civil, porém o trabalho no local foi prejudicado, já que o proprietário do imóvel lavou a calçada e mexeu na cena do crime.

Uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) foram até o local, encontrando um estojo de munição calibre .40 e dois fragmentos de projéteis utilizados no crime.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento que os criminosos passaram atirando. Além disso, é possível ouvir o barulho dos gritos de desespero de quem acompanhava os rapazes.

Assista:

 

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é esfaqueado pelo primo após briga em festa no Noroeste
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
A confusão aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
'Totó' mata jovem a facadas no Centro de Campo Grande
JD1TV: Casal é assaltado na entrada de motel e perdem moto no Paraná
Polícia
JD1TV: Casal é assaltado na entrada de motel e perdem moto no Paraná
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Motorista perde o controle e tomba carreta na MS-134
Fuzil, submetralhadora e drogas são encontados em carga de palets na Capital
Polícia
Fuzil, submetralhadora e drogas são encontados em carga de palets na Capital
Jovem fica presa debaixo de carro após capotamento na MS-473, em Nova Andradina
Polícia
Jovem fica presa debaixo de carro após capotamento na MS-473, em Nova Andradina
Vítima foi levada ao pronto-socorro
Polícia
Trabalhador tem 74% do corpo queimado após levar choque em Coxim
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Foto: Coxim Agora
Polícia
Vendedor de frutas morre após desabamento de muro em Rio Negro

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS
Imagem Ilustrativa
Polícia
Acusado de suposto estupro, homem é espancado e sofre traumatismo craniano na Capital
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande