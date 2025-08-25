JD1TV: Câmera registrou acidente que vitimou criança de 7 anos no Tijuca, na Capital

Câmera de segurança, a princípio de uma residência, flagrou o exato momento em que aconteceu o acidente entre dois carros, que vitimou o pequeno Miguel Nunes Alves Bezerra, de 7 anos, na noite deste sábado (23), no Jardim Tijuca, em Campo Grande.
O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Conde de Boa Vista com a rua Rio da Prata.
Ele não resistiu aos ferimentos do impacto e faleceu ainda no local, mesmo com todo aparato de socorristas. A mãe e mais três pessoas que também estavam no carro, um Fiat Uno, foram socorridas.
O condutor do Renault Logan, preso em flagrante, estava embriagado e em alta velocidade, furou a preferencial do cruzamento.
Miguel e a família voltavam de uma igreja e seguiam para uma lanchonete da região, para jantar.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Motorista alcoolizado invade barbearia em Coxim
Polícia
Motorista fica ferido ao perder controle de carro e capotar na MS-156 em Caarapó
Polícia
Mulher é jogada de carro em movimento por ex-companheiro em Corumbá
Polícia
Briga em posto termina com caminhoneiro esfaqueado em Coxim
Polícia
Veículo capota no trevo da rotatória da UFMS
Polícia
Homem que matou a enteada de 14 anos em SP é preso em Dourados
Polícia
JD1TV: Casal de pitbulls soltos assusta moradores e já matou dois cães no Noroeste
Polícia
Motorista capota carro ao voltar de pescaria no Rio Dourados
Polícia
Ônibus com atletas de Ribas do Rio Pardo se envolve em acidente na BR-262
Polícia