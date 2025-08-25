Menu
JD1TV: Câmera registrou acidente que vitimou criança de 7 anos no Tijuca, na Capital

Carro que provocou a colisão estava em alta velocidade e furou a preferencial

25 agosto 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Miguel faleceu no acidente de trânsitoMiguel faleceu no acidente de trânsito   (Redes Sociais)

Câmera de segurança, a princípio de uma residência, flagrou o exato momento em que aconteceu o acidente entre dois carros, que vitimou o pequeno Miguel Nunes Alves Bezerra, de 7 anos, na noite deste sábado (23), no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Conde de Boa Vista com a rua Rio da Prata.

Ele não resistiu aos ferimentos do impacto e faleceu ainda no local, mesmo com todo aparato de socorristas. A mãe e mais três pessoas que também estavam no carro, um Fiat Uno, foram socorridas.

O condutor do Renault Logan, preso em flagrante, estava embriagado e em alta velocidade, furou a preferencial do cruzamento.

Miguel e a família voltavam de uma igreja e seguiam para uma lanchonete da região, para jantar.

 

