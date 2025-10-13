Menu
Polícia

JD1TV: Kombi de atlética acadêmica pega fogo no centro de Campo Grande

O incêndio foi contido e não houve registro de feridos

13 outubro 2025 - 20h10Sarah Chaves    atualizado em 13/10/2025 às 20h18
Foto: Das ruasFoto: Das ruas  

Uma Kombi da Atlética de Medicina da Universidade Anhanguera – Uniderp, pegou fogo na noite desta segunda-feira (13), na Rua 15 de Novembro, entre a Rua Dona Ambrosina e a José de Oliveira Lima, na região central de Campo Grande.

De acordo com relatos de testemunhas, o incêndio começou após o veículo apresentar vazamento de combustível, que teria começado a pingar no chão antes das chamas se espalharem. O fogo se alastrou rapidamente pela lateral do veículo e atingiu a área do tanque, provocando intensa fumaça, mas sem explosões.

O incêndio foi contido e não houve registro de feridos.

 

