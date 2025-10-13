JD1TV: Kombi de atlética acadêmica pega fogo no centro de Campo Grande

Uma Kombi da Atlética de Medicina da Universidade Anhanguera – Uniderp, pegou fogo na noite desta segunda-feira (13), na Rua 15 de Novembro, entre a Rua Dona Ambrosina e a José de Oliveira Lima, na região central de Campo Grande.
De acordo com relatos de testemunhas, o incêndio começou após o veículo apresentar vazamento de combustível, que teria começado a pingar no chão antes das chamas se espalharem. O fogo se alastrou rapidamente pela lateral do veículo e atingiu a área do tanque, provocando intensa fumaça, mas sem explosões.
O incêndio foi contido e não houve registro de feridos.
