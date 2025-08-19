Menu
Polícia

JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque

Ele teria invadido a preferencial quando foi atingido por um carro

19 agosto 2025 - 19h00Brenda Assis     atualizado em 19/08/2025 às 19h10

Um motociclista, de 58 anos, foi socorrido em estado gravíssimo após um acidente ocorrido no cruzamento da Rua Vitório Zeola com a Nagib Ourives, localizada na região do Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. 

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o motociclista seguia pela Nagib Ourives quando invadiu a preferencial ao cruzar a Vitório Zeola e acabou sendo atingido por um Corolla. Por conta da colisão, ele foi jogado a cerca de 10 metros do local da batida. 

Uma guarnição da Policial Militar, que fazia rondas pela região, foram os primeiros a verificar a situação e prestou os primeiros socorros ao homem depois de verificar que ele estava perdendo os batimentos cardíacos. Posteriormente, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local e passou 40 minutos trabalhando para tentar estabilizar a vítima. 

Após o serviço, o homem apresentou melhora e foi levado para a Santa Casa com urgência.

Assista ao vídeo do acidente:

 

 

