JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque

Um motociclista, de 58 anos, foi socorrido em estado gravíssimo após um acidente ocorrido no cruzamento da Rua Vitório Zeola com a Nagib Ourives, localizada na região do Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o motociclista seguia pela Nagib Ourives quando invadiu a preferencial ao cruzar a Vitório Zeola e acabou sendo atingido por um Corolla. Por conta da colisão, ele foi jogado a cerca de 10 metros do local da batida.

Uma guarnição da Policial Militar, que fazia rondas pela região, foram os primeiros a verificar a situação e prestou os primeiros socorros ao homem depois de verificar que ele estava perdendo os batimentos cardíacos. Posteriormente, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local e passou 40 minutos trabalhando para tentar estabilizar a vítima.

Após o serviço, o homem apresentou melhora e foi levado para a Santa Casa com urgência.

Assista ao vídeo do acidente:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também