JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o motorista que evitou que uma menina de 12 anos fosse vítima de estupro na segunda-feira (1º), em Bauru (SP), estaciona e sai do carro após notar a situação e aborda o suspeito do crime. Ele foi preso preventivamente.



Nas imagens, é possível ver o momento em que Wilian Ribeiro estaciona o veículo de cor preta, sai do carro e começa a conversar com o suspeito ainda no meio da rua. Na sequência, a vítima consegue se desvencilhar do homem. Wilian relatou que havia deixado um de seus quatro filhos na escola e, ao perceber a situação suspeita, acompanhou a vítima, e contou ainda que precisou perseguir e brigar com o suspeito, identificado como Vitor Gustavo Felix Antonio, de 26 anos.



Ainda de acordo com o motorista que conseguiu impedir o crime, ele questionou o suspeito sobre a relação com a menina e ele teria dito que era namorado dela, mas não soube dizer o nome dela. Wilian disse ao homem que chamaria uma viatura policial para averiguar a situação, momento em que o suspeito passou a se exaltar e chegou a agredi-lo.



O suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável.

