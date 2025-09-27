JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira

Enéias Rodrigues Ferreira, de 47 anos, o 'Zé Bonitinho', morreu após ser atropelado por um veículo de passeio na madrugada deste sábado (27), no bairro Jardim Zé Pereira, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu 30 minutos depois da entrada na Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída na via pública, após ser atropelada por um carro, aparentando ser um Fiat Mobi. No primeiro momento, o condutor fugiu do local.

Câmera de segurança registrou o momento em que acontece o atropelamento, onde o carro chega a arrastar Enéias por um momento. Nas imagens, a vítima estava sentada no meio da via pública.

Na delegacia, o irmão explicou que Enéias era PCD (Pessoa com Deficiência), tendo um "retardo mental", dificuldade de locomoção e era etilista.

A Polícia Civil esteve em diligências e entrou em contato com a proprietária do veículo, informando que o veículo havia sido emprestado para o sócio do filho, que trabalhava como motorista de aplicativo.

O caso segue sob investigação e foi registrado como afastar da responsabilidade do local e sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também