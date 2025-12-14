Jovem é espancada pelo marido durante briga em Dourados

Um jovem de 19 anos foi preso na noite deste sábado (13) após agredir a companheira em uma residência de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia rondas preventivas quando foi acionada pelo 190 para atender uma denúncia de agressão em uma casa localizada na região da Quadra Um. No local, a vítima relatou que o companheiro havia ingerido bebida alcoólica durante a tarde e teve um surto agressivo.

Ela explicou que o jovem passou a bater nas paredes da residência e em um primeiro momento, a vítima chamou a tia do agressor para tentar contê-lo. Com a chegada da familiar, ele ficou ainda mais furioso e atacou a mulher com socos e chutes.

Após as agressões, o suspeito deixou o imóvel e foi até um comércio próximo. A vítima acionou a Polícia Militar, que realizou buscas e localizou o jovem nas proximidades, dando voz de prisão.

A mulher ficou com hematomas e escoriações nas pernas, ferimentos na região das costas e uma lesão no interior do lábio inferior. O agressor foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

