Jovem é morto a tiros e encontrado ao lado de moto em distrito de Ponta Porã

Felipe Henrique Oliveira Melo, de 21 anos, conhecido como 'Orelha', foi assassinado a tiros durante o final da noite deste sábado (27), no distrito de Nova Itamarati, na cidade de Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída ao lado da motocicleta com várias perfurações de arma de fogo pelo corpo, sendo na mão, na cabeça, no tórax e nas costas.

Uma testemunha que trafegava de carro passou por uma rotatória e visualizou a vítima caída. Inicialmente, a pessoa acreditou que se tratava de um acidente de trânsito, porém, ao se aproximar, percebeu que Felipe estava com várias perfurações.

Ela acionou a equipe da Polícia Militar e uma equipe do posto de saúde foi chamada e apenas constatou o óbito. O local foi isolado para o trabalho de praxe da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Até o momento, não há nenhuma informação a respeito de suspeito e motivação para o crime. Na delegacia, o caso foi registrado como homicídio simples.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também