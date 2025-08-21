Menu
Polícia

Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping

Ela foi socorrida e levada para um hospital da região, onde recebeu atendimento médico especializado

21 agosto 2025 - 18h55Brenda Assis
O caso aconteceu na quarta-feira (20)O caso aconteceu na quarta-feira (20)   (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma jovem, de 20 anos, foi picada por um escorpião durante uma prova de roupa em um shopping do Distrito Federal, na quarta-feira (20). O caso aconteceu por volta das 12h no provador da loja Zara, no ParkShopping, no Guará.

Alícia Spies disse que estava no provador quando percebeu algo subindo em sua perna, depois sentiu uma forte dor e tontura.

Ao encontrar o escorpião, a jovem, que estava acompanhada da mãe, acionou os brigadistas do shopping. Eles atenderam Alícia até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A jovem foi levada de ambulância para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), onde ficou em observação.

Em nota, o ParkShopping lamentou o ocorrido e disse que mantém rigorosos protocolos de dedetização. A Zara também lamentou o ocorrido e disse que está em contato direto com a cliente.

ParkShopping:

"O ParkShopping lamenta o ocorrido nas dependências de uma de suas lojas, e informa que a cliente foi prontamente atendida pela brigada do empreendimento e encaminhada via ambulância ao hospital.

O shopping mantém rigorosos protocolos de dedetização e reitera que a segurança e o bem-estar de clientes e colaboradores são nossas prioridades."

Zara:

"A Zara lamenta profundamente o ocorrido e confirma que está em contato direto com a cliente, prestando toda a assistência necessária.

Levamos este caso muito a sério e estamos trabalhando para garantir que todas as medidas preventivas adequadas sejam adotadas."

