Polícia

Jovem invade casa e tenta beijar ex a força em Caarapó

Ele acabou sendo preso pela Polícia Militar

04 setembro 2025 - 19h54Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de CaarapóDelegacia de Polícia Civil de Caarapó   (Foto: MS News)

Um rapaz, de 23 anos, foi preso após invadir a casa da ex-namorada e tentar beijá-la a força. O caso aconteceu na Rua São Paulo, no bairro Jardim Aprazível, em Caarapó, durante a noite de quarta-feira (3).

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem contou que terminou o namoro com o rapaz por conta do seu comportamento agressivo e possessivo. Ontem ele foi até o imóvel da vítima e entrou.

No local, ele tentou abraçá-la e beijá-la à força. Diante da resistência, o homem passou a empurrar móveis e eletrodomésticos, além de tentar impedir que ela chamasse a polícia.

Enquanto a Polícia Militar tentava conversar com a vítima, o suspeito começou a apresentar comportamento alterado, falava em voz alta para atrapalhar o registro do caso. Mesmo após ser orientado a se afastar e manter silêncio, desobedeceu as ordens dos policiais.

Com a decisão da vítima de representá-lo criminalmente e solicitar medidas protetivas, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. No entanto, ele reagiu, tentou fugir. Já dentro da viatura, passou a se debater e chutar o interior do veículo com violência.

Ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Caarapó, onde o caso foi registrado.

