Polícia

Ladrão é preso tentando furtar moto de bombeiro em quartel de Campo Grande

Militar que estava de serviço visualizou o crime e conseguiu deter o suspeito

16 agosto 2025 - 10h52Luiz Vinicius
Quartel do Corpo de Bombeiros na Avenida Júlio de CastilhoQuartel do Corpo de Bombeiros na Avenida Júlio de Castilho   (Reprodução/Google Maps)

Alan Felype Rezende Bezerra, de 21 anos, foi preso em flagrante nas primeiras horas da manhã deste sábado (16), após ser visto tentando furtar a moto de um militar, de 28 anos, do Corpo de Bombeiros, no quartel da Avenida Júlio de Castilho, região do Jardim Imá, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o militar estava de serviço e percebeu uma movimentação estranha, tendo notado que o indivíduo estava dentro do quartel e tentou levar a motocicleta, uma Honda CB 300, de cor vermelha, que pertencia ao profissional.

Antes do ladrão conseguir empurrar a motocicleta para fora do quartel, ele foi detido e contido pelo militar, que acionou a Polícia Militar.

Na chegada da guarnição, o suspeito precisou ser imobilizado, pois estava alterado e sob efeito de álcool e entorpecentes.

Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por furto majorado.

